Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен на 3,5 млрд евро

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о решении увеличить общий финансовый потолок Европейского фонда мира (EPF) на 3,5 млрд евро.

"Сегодняшнее решение вновь обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его утверждению, "менее чем за два года фонд доказал свою эффективность". "Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", - считает высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Теперь общий финансовый потолок составляет более 12 млрд евро (в текущих ценах), сообщают в Евросоюзе.

Как отмечается в коммюнике Совета ЕС, принятое решение "призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость EPF в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты, быстро реагировать на них".

В документе говорится, что "это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров".

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования деятельности ЕС в области совместной внешней политики и политики безопасности "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности".

В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в Евросоюз, а также региональных и международных организаций в том, что касается военных и оборонных вопросов. EPF является внебюджетным инструментом.