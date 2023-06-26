Суд признал банкротом бывшего владельца Urban Group Долгина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал несостоятельным (банкротом) бывшего владельца разорившейся компании Urban Group Александра Долгина.

Как следует из информации на сайте суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 14 марта 2022 года признал обоснованным заявление банка "ДОМ.РФ" о банкротстве Долгина. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов, включил в реестр кредиторов бизнесмена 520 млн рублей долга перед заявителем, назначил финансовым управляющим Павла Утюгова.

Как поясняется в определении суда, размещенном на сайте, решением Кунцевского районного суда Москвы в декабре 2018 года с должника в пользу банка взысканы 1,5 млрд рублей. В связи с частичным погашением на дату судебного заседания (14 марта 2022 года - ИФ) размер задолженности составляет почти 520 млн рублей.

На одном из прошлых заседаний отмечалось, что долг бизнесмена банку "ДОМ.РФ" возник на основании договора поручительства, он составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Банк тогда настаивал на обоснованности заявления о банкротстве бизнесмена. Представитель должника выступил против этого и просил суд прекратить или приостановить производство по делу.

Суд 1 июня 2022 года включил в реестр кредиторов Долгина 1,8 млрд рублей долга перед несколькими кредиторами. В эту сумму вошли требования ООО "Енисей" (правопреемник банка "Возрождение", который также является кредитором бизнесмена) на сумму 1,3 млрд рублей, Промсвязьбанка на 317,2 млн рублей и ООО "Ивастрой" на 184 млн рублей.

В конце июля 2022 года суд признал обоснованным и внес в реестр кредиторов Долгина требование Московского индустриального банка в размере 127,2 млн рублей, в том числе 113,9 млн рублей составляет основной долг.

Тогда же суд пополнил реестр должника требованием ООО "Хайгейт" в размере 31,6 млн рублей (27,7 млн рублей приходится на основной долг) и ООО "Экоквартал" в размере 5,7 млн рублей (5 млн рублей - основной долг).

В августе 2022 года суд включил в реестр должника требование ООО "Енисей" на сумму 596,4 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 ноября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в августе включил в реестр кредиторов Долгина требование БМ-банка в размере 1,2 млрд рублей, в том числе 718,6 млн рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2022 года признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Долгина требование ООО "Алгоритм", которое является правопреемником Сбербанка РФ, в размере 1,5 млрд рублей, в том числе 48,1 млн рублей штрафных санкций.

Арбитражный суд Московского округа 9 января 2023 года оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций о включении в реестр Долгина требования ООО "Ивастрой" в размере 194,9 млн рублей долга, в том числе 184 млн рублей основного долга и 10,9 млн рублей штрафных санкций.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2023 года признал обоснованным требование банка "Солидарность" о включении в реестр кредиторов владельца разорившейся компании Urban Group Александра Долгина 378 млн рублей долга по кредиту.

Суд ранее привлек к участию в деле заемщика по кредиту ООО "Ивастрой", входящее в Urban Group. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года признал банкротом ООО "Ивастрой" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Арбитражный суд Московской области летом 2018 года признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. Объекты ГК решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. По итогам аудита компании на достройку 68 домов в рамках шести проектов "Урбан групп" необходимо 67,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 2 апреля 2019 года признал обоснованным требование банка "ДОМ.РФ" о банкротстве еще одной структуры застройщика - ООО "Урбан групп". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил требование банка в реестр кредиторов должника в размере 1,5 млрд рублей. В феврале 2020 года компания признана банкротом, 17 февраля 2022 года процедура банкротства была завершена.

Согласно информации, размещенной на сайте Urban Group, по состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал 8-е место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства, компания возводила почти 870 тыс. кв. м жилья.