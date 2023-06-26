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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЦБ РФ заявил о снижении инфляционных ожиданий в июне на годовом горизонте до минимума с марта 2021г

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания в июне на годовом горизонте снизились до минимума с марта 2021 года, говорится в комментарии Банка России.

По данным опроса ООО "инФОМ", их медианная оценка составила 10,2% (-0,6 п.п. к маю; -1,3 п.п. к среднему за первый квартал 2023 года).

Как и для инфляционных ожиданий, июньское значение наблюдаемой инфляции - минимальное с марта 2021 года. Оценки наблюдаемой инфляции уменьшились у респондентов как со сбережениями, так и без них.

Опрос показал, что в июне уменьшилась обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство товаров, входящих в опросную анкету. Наиболее заметно сократилась доля опрошенных, сообщавших о сильном росте цен на жилищно-коммунальные услуги, лекарства, яйца. При этом возросла обеспокоенность респондентов ростом цен на бензин, а также сахар и соль. Качественные оценки ожидаемой инфляции на месяц вперед в июне снизились, на год вперед - возросли. Качественные оценки фактической инфляции за прошедшие месяц и год снизились, отмечает Банк России.

По данным ЦБ, в июне увеличилась склонность респондентов к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих не откладывать свободные деньги, а тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 31,4% (+2,9 п.п. к маю); это ее максимальное значение с октября 2018 года. Доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,1% (-2,6 п.п. к маю). Повысились также оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, входящие в расчет индекса потребительских настроений (ИПН), их значение в июне было на максимуме с марта 2020 года.

Повышение склонности респондентов к потреблению отразилось и на их предпочтениях относительно форм хранения сбережений. В июне они чаще указывали, что предпочитают хранить сбережения в более ликвидной наличной форме (33% респондентов; в мае - 31%), реже - на счете в банке (37% респондентов; в мае - 42%).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета - осени 2022 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем, прогнозирует ЦБ.

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