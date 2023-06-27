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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Фондовые индексы США снизились в понедельник вслед за котировками акций IT-компаний

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, резко подешевели акции технологических компаний.

"Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году.

На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыли по акциям IT-компаний, дорожавшим в последнее время благодаря надеждам на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Акции Nvidia Corp. подешевели по итогам торгов на 3,7%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,6%, Alphabet Inc. - на 3,3%, Advanced Micro Devices - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 1,9%.

В понедельник трейдеры также оценивали ситуацию с попыткой военного мятежа в России. Этот фактор, однако, не оказал влияния на американский рынок акций, отметил автор Sevens Report Том Эссей.

"Очевидно, что события в РФ усиливают геополитическую напряженность в мире, однако до тех пор, пока они не будут вызывать скачков цен на сырьевые товары, рынки будут игнорировать их", - заявил Эссей.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

На текущую неделю также намечена публикация квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Walgreens Boots Alliance, Micron Technology Inc., General Mills Inc., Nike Inc. и Constellation Brands.

Круизный оператор Carnival Corp., отчитавшийся за второй финквартал в понедельник, показал более сильные результаты, чем ожидал рынок, и дал позитивный прогноз. Тем не менее, акции компании упали в цене на 7,6% по итогам торгов.

Бумаги другого круизного оператора - Norwegian Cruise Line Holdings - подешевели на 4,5%.

Стоимость акций Tesla Inc. снизилась на 6,1% после ухудшения рекомендации для бумаг производителя электромобилей аналитиками Goldman Sachs до "нейтрально" с "покупать".

Цена акций другого производителя электромобилей - Lucid Group - поднялась на 1,5% на информации о заключении им партнерского соглашения с британским производителем спортивных автомобилей Aston Martin. В рамках соглашения Lucid получит акции Aston Martin на $100 млн.

Стоимость бумаг International Business Machines Corp. (IBM) также выросла на 1,5%. Компания объявила о покупке разработчика облачных сервисов Apptio Inc. у фонда прямых инвестиций Vista Equity Partners за $4,6 млрд.

Цена акций PacWest Bancorp, сообщившего в понедельник о продаже портфеля кредитов на сумму $3,5 млрд фондам инвесткомпании Ares Management Corp., поднялась на 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 12,72 пункта (0,04%) и составил 33714,71 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 19,51 пункта (0,45%) - до 4328,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 156,74 пункта (1,16%) и составил 13335,78 пункта.

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