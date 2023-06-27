Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,89 руб./$1 (-19,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 11,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен после волатильных торгов понедельника, находясь под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают подрастающие нефтяные котировки, а также подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. На среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД, акцизы. С другой стороны, на рубль давит сохраняющаяся политическая напряженность, вызванная событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Ситуация на мировых рынках капитала остается нестабильной, что также негативно влияет на рубль.

Участники внутреннего валютного рынка также оценивают выступление президента РФ Владимира Путина, который в понедельник вечером обратился к гражданам страны. В своем обращении он выразил уверенность в том, что любые попытки устроить смуту в стране обречены на провал.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,52 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,74 за баррель, что на 0,53% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, резко подешевели акции технологических компаний.

"Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году. На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыли по акциям IT-компаний, дорожавшим в последнее время благодаря надеждам на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,91%, китайский CSI 300 растет на 0,54%, гонконгский Hang Seng - на 1,56%, южнокорейский Kospi снижается на 0,36%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,19%.