Мишустин поручил проработать вопрос о спецпрограмме финансирования ИТ-проектов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "ВЭБ.РФ", Минпромторгу и Минцифры проработать вопрос о реализации специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств", - говорится в перечне, опубликованном на сайте правительства.