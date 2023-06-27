Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Мишустин поручил проработать вопрос о спецпрограмме финансирования ИТ-проектов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил корпорации "ВЭБ.РФ", Минпромторгу и Минцифры проработать вопрос о реализации специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств", - говорится в перечне, опубликованном на сайте правительства.

Михаил Мишустин Минпромторг Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ может повысить импортные пошлины на вино

РФ может повысить импортные пошлины на вино

ВТБ в мае сократил прибыль по МСФО, но доволен результатом

ГК "Русагро" договорилась о получении контроля в ГК "НМЖК"

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Пшеница подорожала до максимума за 4 месяца

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

S7 Technics получила российский сертификат на выпуск компонентов для иностранных самолетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });