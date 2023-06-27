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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Семья гонконгских миллиардеров хочет выкупить акции девелопера NWS Holdings за $4,6 млрд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Компания Chow Tai Fook Enterprises, принадлежащая гонконгской семье миллиардеров Чэн, сделала предложение о выкупе всех еще не принадлежащих ей акций девелоперской компании NWS Holdings Ltd. на общую сумму 35,8 млрд гонконгских долларов ($4,6 млрд).

Chow Tai Fook готова дать 9,15 гонконгского доллара за акцию NWS, что составляет премию в 14,5% к цене на закрытие торгов в понедельник.

Как пишет South China Morning Post, сделка по сути представляет собой перераспределение семейных активов с целью снизить долговую нагрузку на строительную компанию New World Development Co. Она также принадлежит семье Чэн и владеет около 60% акций NWS Holdings, благодаря чему сможет получить от сделки порядка 21,8 млрд гонконгских долларов.

New World Development считается одним из самых закредитованных среди ведущих девелоперов Гонконга, с соотношением заёмного капитала к собственному в районе 47%. После сделки показатель снизится до 42%.

Акции New World Development во вторник подорожали на 0,8%, бумаги NWS Holdings - на 11,4%.

Гонконг NWS Holdings Chow Tai Fook Enterprises
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