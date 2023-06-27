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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Нефть Brent подешевела до $72,9 за баррель на опасениях по поводу мирового спроса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться днем во вторник на тревогах по поводу мирового спроса.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 по московскому времени подешевели на $1,28 (1,73%) - до $72,9 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,24 (1,79%) - до $68,13 за баррель.

Инвесторы опасаются, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо.

Опасения усилились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила во вторник, что ЕЦБ вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

"Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума в Синтре.

Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

Brent WTI ЕЦБ Кристин Лагард
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