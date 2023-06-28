Рынки акций Европы завершили торги во вторник ростом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник "в плюсе".

Инвесторы позитивно восприняли заявление премьер Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

В то же время заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая дала понять, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время, несколько сдерживали оптимизм рынка.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,05% - до 452,9 пункта.

Германский DAX поднялся на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,4%, британский FTSE 100 - на 0,1%. Итальянский FTSE MIB прибил 0,6%, испанский IBEX 35 - 1,3%.

"Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре во вторник. По ее словам, последствия подъема ставок, составившего с июля прошлого года 400 базисных пунктов, пока не проявились в полной мере.

"Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле", - отметила глава ЕЦБ.

Между тем первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что европейскому регулятору, как и другим крупным центробанкам, необходимо сохранять прежний курс денежно-кредитной политики, чтобы ослабить инфляцию, несмотря на то, что повышение ставок увеличивает риск рецессии.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции шведской технологической компании Samhaellsbyggnadsbolaget i Norden AB, подорожавшие более чем на 15%, британского круизного оператора Carnival - на 10,8%, а также сервисов доставки еды Just Eat Takeaway.com и Delivery Hero - на 7,1% и 6,3% соответственно.

Котировки акций производителей товаров класса "люкс" Kering и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Hermes выросли соответственно на 0,7% и 0,55% на фоне благоприятных сигналов из Китая.

Также подорожали бумаги британских банков, в значительной мере ориентированных на Китай, в том числе HSBC - на 1%, Standard Chartered - на 2%.

Акции испанских и итальянских банков также существенно прибавили в цене: Banco Santander - на 3,6%, Fluidra - на 2,8%, CaixaBank - на 2,6%, Banco de Sabadell и Banco BPM - на 1,7%, BPER Banca - на 1,9%, UniCredit - на 1,4%.

Южноафриканский холдинг Naspers и его дочерняя компания Prosus объявили о том, что откажутся от структуры перекрестного владения акциями. В результате стоимость Prosus поднялась на 6,2% на торгах в Амстердаме.

Между тем акции Volkswagen подешевели на 1,2% на информации о том, что компания временно сокращает производство некоторых моделей электромобилей на одном из своих предприятий в ФРГ.

Стоимость JD Sports Fashion снизилась на 2,7%. Оператор сети спортивных магазинов заявил, что показатели его бизнеса в Северной Америке в начале текущего финансового года несколько ослабли. Тем не менее, компания подтвердила прогноз доналоговой прибыли на текущий фингод, завершающийся 3 февраля 2024 года, на уровне 1,04 млрд фунтов стерлингов ($1,32 млрд).

Помимо этого, опустились котировки бумаг нефтяных компаний BP Plc - на 1,4%, Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 1,1%.