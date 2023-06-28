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Абрамченко выдвинута в совет директоров ведущего племпредприятия РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко выдвинута в совет директоров АО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" (АО "ГЦВ"), которое является ведущим племпредприятием РФ.

Распоряжение правительства о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров АО подписано 26 июня 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

В совет директоров также рекомендованы гендиректор АО Максим Максимчук, директор Молочного союза Людмила Маницкая, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, замруководителя Росимущества Михаил Попов, член правления Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Старченко, гендиректор АО "Электронные торги и безопасность" Сергей Сухотин.

Государственное АО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" – крупнейшее предприятие России в области искусственного осеменения, которое объединяет 26 ведущих региональных племпредприятий страны.

Как сообщалось, по указу президента (март 2022 года) в уставный капитал ГВЦ в качестве вклада РФ будут внесены 100% минус 1 акция АО "Учебно-опытный молочный завод" Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина" (производитель вологодского масла).

"Внесение акций общества в интегрированную структуру АО "ГЦВ" позволит создать самодостаточную научно-производственную структуру и в перспективе организовать собственную сырьевую базу. В результате планируется сформировать замкнутый производственный цикл, полностью обеспечивающий реализацию государственных задач в области продовольственной безопасности", - сообщалось в пресс-релизе Росимущества.

Завод был основан в 1871 году и в настоящий момент входит в тройку лидеров молочной отрасли Вологодской области. Основным направлением его деятельности является переработка молока и производство молочных продуктов. Он выпускает более 50 наименований молочной продукции.

Виктория Абрамченко АО "ГЦВ"
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