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Минфин разместил во II квартале ОФЗ на 835,9 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ разместило во II квартале 2023 года облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 835,88 млрд рублей, что составляет 98,3% от квартального плана в размере 850 млрд рублей.

Наибольший объем размещения нового госдолга во втором квартале пришелся на 14 июня, когда Минфин на двух первичных аукционах смог продать ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу, при общем спросе 172,716 млрд рублей. Достаточно большого объема размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующимся у инвесторов более высоким спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). В этот день объем размещения флоатеров составил 69,308 млрд рублей по номиналу.

Кроме того, значительный объем размещения (98,79 млрд рублей) был зафиксирован 3 мая, опять же за счет продажи облигаций с плавающей ставкой. В этот день Минфин продал ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года на сумму 75,5 млрд рублей по номиналу при спросе 260,744 млрд рублей.

Наименьший объем размещения за один аукционный день пришелся на 12 апреля, когда объем продажи нового госдолга составил всего 36,47 млрд рублей.

Минфин
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