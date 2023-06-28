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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Запасы нефти в США снизились на 9,6 млн баррелей за неделю

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 603 тыс. баррелей и составили 222 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 123 тыс. баррелей, до 114,41 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

США
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