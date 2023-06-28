Рынок акций РФ в среду консолидировался, поддержку Мосбирже оказал упавший рубль

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс МосБиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля, упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-11,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2780,92 пункта (+0,2%), индекс РТС снизился до 1014,68 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 поднялся до 86,33 рубля (+1,27 рубля).

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