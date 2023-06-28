Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Рынок акций РФ в среду консолидировался, поддержку Мосбирже оказал упавший рубль

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс МосБиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля, упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-11,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2780,92 пункта (+0,2%), индекс РТС снизился до 1014,68 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 поднялся до 86,33 рубля (+1,27 рубля).

Новость дополняется

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

Цена газа в Европе восстановилась почти до $400/тыс. кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });