Рост розничных продаж в Японии в мае ускорился до 5,7%, лучше прогноза

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста розничных продаж в Японии в мае ускорились до 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В апреле, согласно пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение темпов роста в мае до 5,4%.

Розничные продажи в Японии увеличиваются 15-й месяц подряд благодаря полной отмене карантинных ограничений.

Продажи промышленных товаров широкого потребления выросли в мае на 3,9%, продуктов питания и напитков - на 6,6%, автомобилей - на 19,1%. В то же время реализации одежды и обуви уменьшилась на 3,7%, топлива - на 1,8%.

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 1,3% по сравнению с апрелем, когда они снизились на 1,1%.

Индекс потребительского доверия, согласно данным правительства Японии, в июне вырос до максимальных с января 2022 года 36,2 пункта с 36 пункта месяцем ранее.