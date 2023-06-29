"Ростелеком" объявил об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании.

Причины такого решения не уточняются.

Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.

Компания не публиковала повестку собрания, а также рекомендации совета директоров для голосования.

В марте президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что менеджмент компании видит возможности для выплаты дивидендов по итогам 2022 года, однако окончательное решение будет принимать правительство. Состав совета директоров, говорил глава компании, скорее всего, не претерпит изменений.

По итогам 2021 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год).

По дивполитике на 2021-2023 годы "Ростелеком" обязался платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Срок действующей дивидендной политики истекает в 2023 году.

При этом компания приступила к разработке обновленной стратегии, в составе которой будет и новая дивполитика, говорил Осеевский в марте. Представить документ планируется уже в 2024 году.