Рынок акций США преимущественно вырос на сильных статданных, корпоративных новостях

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в плюсе в четверг благодаря улучшению оценки роста ВВП США в первом квартале и падению числа заявок на пособия по безработице.

Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.

Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.

Рынок также поддержали положительные результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

"Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой", - заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр.

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Overstock.com Inc. подскочили на 20% после того, как компания приобрела бренд и интеллектуальную собственность Bed Bath & Beyond за $21,5 млн.

Акции American Outdoor Brands подорожали на 7,4%. Производитель товаров для активного отдыха отчитался о превысившей ожидания выручке в четвертом финансовом квартале и неожиданно для инвесторов зафиксировал скорректированную прибыль вместо прогнозировавшегося убытка.

Бумаги Occidental Petroleum выросли в цене на 1,8% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила еще 2,14 млн акций компании, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, на общую сумму $122,1 млн.

Капитализация Micron Technology опустилась на 4,1%. Американский производитель чипов памяти зафиксировал чистый убыток в третьем финансовом квартале на фоне 57%-го сокращения выручки.

Рыночная стоимость McCormick & Co. снизилась на 5,5%, хотя производитель специй и приправ увеличил чистую прибыль во втором финквартале на 28%, а скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,8% и составил 34122,42 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, подорожавшие на 3,5% и 3%, а лидером снижения - бумаги Walgreens Boots Alliance, опустившиеся в цене на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,45% - до 4396,44 пункта.

Тем временем индекс Nasdaq Composite практически не изменился и составил 13591,33 пункта.