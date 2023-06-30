Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар США едва колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,635 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 60,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 12,049 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия ярких стимулов к динамике. Нефтяные котировки немного подрастают, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на рубль. Налоговый период июня, способный поддержать нацвалюту, завершился. При этом на глобальном рынке наблюдается ухудшение настроений и нежелание инвесторов рисковать, обусловленное рисками продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,57 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,94 за баррель, что на 0,13% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в плюсе в четверг благодаря улучшению оценки роста ВВП США в первом квартале и падению числа заявок на пособия по безработице.

Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,67%, китайский CSI300 растет на 0,86%, гонконгский Hang Seng остался неизменным, южнокорейский Kospi - прибавляет 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 чуть снижается - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,03%.