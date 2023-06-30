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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Нефть Brent подорожала до $74,5 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени составляет $74,49 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,31 (0,4%), до $74,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,01 (0,01%), до $69,87 за баррель. Накануне эти контракты выросли в цене на $0,3 (0,4%), до $69,86 за баррель.

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Нефть получает поддержку за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.

Накануне американское министерство торговли повысило оценку роста ВВП страны в январе-марте до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%.

Днем ранее стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными S&P Global Commodity Insights экспертами снижения на 4,8 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками мира.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.

нефть
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