Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,45%, на Аи-92 – на 1,16%
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,45% до 64 613 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,16% до 58 110 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|26.06.2023
|27.06.2023
|% к пр. д.
|28.06.2023
|% к пр. д.
|29.06.2023
|% к пр. д.
|30.06.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|64 322
|64 450
|0,2
|64 992
|0,84
|64 768
|-0,34
|64 613
|-0,24
|0,45
|Регуляр-92
|57 441
|58 003
|0,98
|58 738
|1,27
|58 318
|-0,72
|58 110
|-0,36
|1,16
|ДТ-летнее
|52 760
|52 894
|0,25
|52 943
|0,09
|52 894
|-0,09
|53 103
|0,4
|0,65
|Мазут топочный
|21 220
|21 141
|-0,37
|22 174
|4,89
|21 846
|-1,48
|21 989
|0,65
|3,62
|Авиатопливо
|65 286
|65 331
|0,07
|64 574
|-1,16
|64 611
|0,06
|64 521
|-0,14
|-1,17
|СУГ
|18 410
|17 366
|-5,67
|17 546
|1,04
|18 706
|6,61
|19 079
|1,99
|3,63
Цены приведены по национальному индексу