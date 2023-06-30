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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,45%, на Аи-92 – на 1,16%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,45% до 64 613 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,16% до 58 110 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

26.06.2023 27.06.2023 % к пр. д. 28.06.2023 % к пр. д. 29.06.2023 % к пр. д. 30.06.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 64 322 64 450 0,2 64 992 0,84 64 768 -0,34 64 613 -0,24 0,45
Регуляр-92 57 441 58 003 0,98 58 738 1,27 58 318 -0,72 58 110 -0,36 1,16
ДТ-летнее 52 760 52 894 0,25 52 943 0,09 52 894 -0,09 53 103 0,4 0,65
Мазут топочный 21 220 21 141 -0,37 22 174 4,89 21 846 -1,48 21 989 0,65 3,62
Авиатопливо 65 286 65 331 0,07 64 574 -1,16 64 611 0,06 64 521 -0,14 -1,17
СУГ 18 410 17 366 -5,67 17 546 1,04 18 706 6,61 19 079 1,99 3,63

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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