В РФ "уполовинят" с сентября демпфер по топливу

Цена нефти в налогах будет выбираться из трех наибольших

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласовало изменения в налоговых выплатах для нефтяных компаний. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам трех собеседников агентства, согласованы все майские предложения Минфина, о которых писал "Интерфакс".

С учетом того, что в правительстве не успели согласовать анонсированное министром финансов РФ Антоном Силуановым "уполовинивание" выплат по демпферу по бензину и дизтопливу, данную меру предполагается ввести не с 1 июля, а с 1 сентября. Сокращенные выплаты будут действовать в течение одного года.

Минфин предлагал в расчете демпфера по бензинам и дизтопливу снизить вдвое дельту между экспортной и внутренней ценой.

Кроме того, Минфин подчеркнул необходимость совершенствования методики расчета налогов для нефтяников, с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.

С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: с апреля он составляет $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля и далее - $25 за баррель.

Теперь налог будет уплачиваться исходя из наибольшей из трех величин: фактической цены Urals (цена CIF по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (при этом дисконт с сентября будет снижен до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином. Данная методика предполагает расчет средней цены нефти в российских портах - Балтики, Новороссийска и Козьмино (то есть цены FOB), а также цены поставок по нефтепроводу "Дружба".

В расчет пошлины на нефть будет введен индекс СПбМТСБ - также на основе средней цены российской нефти в морских портах Балтики, Новороссийска и Козьмино, и, кроме того, поставляемой по нефтепроводу "Дружба".

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent. Теперь для расчета пошлины предлагается использовать бОльшую из величин: фактическую цену Urals, дисконтированный Brent или индекс биржи СПбМТСБ. С сентября дисконт к Brent также будет снижен до $20 за баррель.

Кроме того, для 3-й группы месторождений, которые платят налог на добавленный доход (НДД), переносится срок начало налогового вычета с 2024 на 2027 год.

Потенциальные последствия

Участники рынка обсуждают возможное влияние этого комплекса мер на внутренний рынок нефтепродуктов в условиях, когда биржевые цены на бензин и так находятся на рекордно высоких уровнях.

В пятницу, сообщают источники "Интерфакса", у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание с представителями нефтяных компаний, где много внимания уделялось вопросам топливного рынка: как нарастить объемы продаж бензинов на бирже, в том числе за счет увеличения нормативов продаж; как решить проблему так называемого серого экспорта топлива; как увеличить маржу АЗС. Между тем, кардинальных решений относительно топливного рынка в кабинете Новака принято не было, сказал один из собеседников агентства.

В середине июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что министерство видит риски недофинансирования нефтепереработки из-за изменения топливного демпфера.

"Мы конечно понимаем, что есть риски недофинансирования отрасли, и возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены. Но наша задача - создавать все условия, чтобы всё же цены в рознице не превышали инфляцию. В этом мы видим свою задачу", - говорил он.

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявлял, что корректировка топливного демпфера теоретически может сказаться на стоимости нефтепродуктов, но, скорее всего, этот процесс уже отыгран рынком, поскольку все ждали корректировку в июле.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявлял, что сокращение выплат по топливному демпферу может негативно сказаться на объемах нефтепереработки в РФ, есть риск, что рентабельность на ряде производств станет отрицательной.

"Это (корректировка демпфера - ИФ) может повлиять на эффективность переработки, на те нефтеперерабатывающие заводы, где маржинальность не была высокой. В данном случае рентабельность может уйти в минус, а может быть и не уйдет. Но если она уйдет, то это скажется на объемах переработки", - сказал Дюков.

Он отметил, что в связи с пересмотром механизма демпфера денежный поток нефтекомпаний может сократиться, что повлияет на реализацию их инвестиционных планов.

Дисконт уже снижается

Как заявлял Шульгинов, фактический дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent приближается к $20/баррель, что соответствует уровню, который Минфин предлагает установить в нефтяном налогообложении.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals NWE CIF Rotterdam в июне (с 1 по 29 июня) достигла $54,18 за баррель (скидка к Brent - $20,5/б против $23,5/б в мае), Urals Med Aframax CIF Augusta - $56,57/б (скидка к Brent - $18,15/б по сравнению с $20,5 в мае).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в мае нефть Urals в порту Приморск продавалась по $51,7 за баррель (дисконт к Brent - $23/баррель) по сравнению с $49,5 за баррель в мае (дисконт к Brent - $26/баррель), в порту Новороссийск - по $52,49 за баррель против почти $50,5 за баррель в мае (скидка снизилась до $22,2 в июне по сравнению с почти $25 за баррель в мае).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в апреле Urals DAP West Coast India почти не изменилась к маю и составила $63,96 за баррель, при этом дисконты к Brent составили $10,76/б в июне и $11,64/б в мае.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в июне чуть снизилась и составила $65,15/баррель против $65,44/баррель месяцем ранее, дисконт также почти не изменился и составил в июне $8,89 за баррель.