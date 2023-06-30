Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2022г - 12,16 руб./а

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2022 год в 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля), говорится в сообщении компании.

Таким образом, финальный дивиденд составил 12,16 руб./а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля.

Как сообщалось, общий размер дивидендов "Газпром нефти" за 2021 год составлял 56 руб./а.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.

Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Росэнергоатоме" опровергли украинские заявления об эвакуации персонала с ЗАЭС

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Евро поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });