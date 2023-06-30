Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2022г - 12,16 руб./а

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2022 год в 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля), говорится в сообщении компании.

Таким образом, финальный дивиденд составил 12,16 руб./а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля.

Как сообщалось, общий размер дивидендов "Газпром нефти" за 2021 год составлял 56 руб./а.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.