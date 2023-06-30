Акционеры X5 переизбрали трех членов правления

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры X5 Retail Group на годовом собрании переизбрали трех членов правления, говорится в сообщении компании.

Так, в правление были переизбраны корпоративный секретарь компании Фрэнк Лёйст, операционный директор Квинтен Пир и CEO ритейлера Игорь Шехтерман.

В прошлом году полномочия Шехтермана были продлены до 2025 года, сообщала компания.

Кроме того, акционеры утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Ранее компания уже сообщала о том, что набсовет рекомендовал их не платить. Это решение было обусловлено различными факторами, включая регуляторные ограничения, необходимость сфокусироваться на работе с покупателями и поставщиками и др.

Кроме того, в набсовет X5 был переизбран CEO провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петр Демченков.

Помимо этого, акционеры утвердили годовой отчет, финансовый отчет за прошедший год и ряд других вопросов.

X5 Retail Group – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2022 года выросла на 7,7%, до 52,25 млрд рублей.