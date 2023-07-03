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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Белорецкий меткомбинат "Мечела" выплатит дивиденды за 2022 год на все виды акций

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК, Башкирия), входящего в группу "Мечел", на годовом собрании 29 июня в форме заочного голосования решили выплатить дивиденды за 2022 год на оба вида акций, сообщает башкирское предприятие.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 10 копеек на одну акцию. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 10 копеек на одну акцию", - говорится в сообщении.

Данные о сумме чистой прибыли по итогам прошлого года компания не раскрывала. На дивидендные выплаты будет направлено 802 915 рублей, в том числе на "префы" - 56 231 рубль, на "обычку" - 746 684 рублей. Оставшуюся прибыль решено оставить нераспределенной.

Список лиц, имеющих право на получение доходов на акции, составляется по данным на 18 июля 2023 года.

По итогам 2011-2014 годов, а также за 2019, 2020 и 2021 годы меткомбинат дивиденды не начислял. По результатам 2015-2018 годов БМК выплачивал доход только на привилегированные акции (0,1 рубля на бумагу).

Уставный капитал БМК составляет 8,029 млн рублей, он разделен на 7 466 842 обыкновенных и 562 305 привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. "Мечел" владеет 94,78% обыкновенных акций комбината (91,45% уставного капитала).

Белорецкий меткомбинат производит стальную проволоку, стальной сортовой горячекатаный прокат, осуществляет переработку отходов и лома черных металлов.

Башкирия Мечел БМК
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