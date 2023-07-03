Суд по собственному заявлению признал банкротом экс-владельца Рост банка Микаила Шишханова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в понедельник по собственному заявлению признал несостоятельным (банкротом) бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев и утвердил его финансовым управляющим Викторию Царевскую.

На прошлом заседании представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, в настоящее время в собственности Шишханова находятся два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет.

При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Представитель Шишханова просил суд признать его доверителя банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества.

Против этого тогда выступил банк "Траст", который просил ввести процедуру реструктуризации долгов. Долг перед банком составляет около 88 млрд рублей.

По словам представителя банка, у них "есть шанс урегулирования задолженности в рамках реструктуризации. Есть надежда, что обнаружится имущество в других юрисдикциях".

"Неправдоподобно наличие имущества в 70 млн рублей у человека, который контролировал два крупных банка", - сказала она.

Кроме того, стороны не пришли к соглашению о кандидатуре финансового управляющего.

В результате суд 27 июня объявил перерыв до 3 июля для ознакомления банка с новыми кандидатурами управляющих и для ознакомления с представленными документами.

Ранее сообщалось, что суд принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля. По информации на сайте суда размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.

28 апреля в суд поступило заявление банка "Траст" о признании Шишханова банкротом с требованиями в размере 11,1 млрд рублей, а 25 апреля – заявление банка о банкротстве с требованиями на 71,2 млрд рублей.

Заявления приняты как вступление в дело о банкротстве бизнесмена.

В соответствии с законодательством заявления о банкротстве рассматриваются в порядке очередности поступления, поэтому первым будет рассмотрено заявление самого должника.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск ЦБ РФ, решив взыскать солидарно с Микаила Шишханова и экс-топ-менеджера Рост банка Александра Лукина 71,2 млрд рублей.

20 апреля 2023 года Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка РФ решил взыскать с Микаила Шишханова и Лукина 283,9 млрд рублей.

2 июня 2023 года суд по иску "Траста" решил взыскать с ответчиков, в том числе Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей.

Третьими лицами по искам выступают ЦБ РФ и подконтрольная ему УК ФКБС.

Банк непрофильных активов "Траст" в сентябре 2020 года подал два иска о взыскании в совокупности 329 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, включая его прежнего владельца Микаила Шишханова.

В банке "Траст" уточняли, что иски были поданы к этим лицам, потому что они контролировали санируемый Рост банк. Сначала его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 306,5 млрд рублей был подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год, он отложен на 11 августа.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому находившемуся на санации с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

"Интерфаксу" в пресс-службе "Траста" тогда сообщили, что в общей сложности банк приобрел права требования на 375 млрд рублей. Детали сделки банк не раскрывает.

"Траст", в частности, выкупил у "Открытия" права требования к Вадиму Беляеву, Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и Данилу Хачатурову, отметил представитель банка.