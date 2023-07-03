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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Власти РФ направят 1,5 млрд руб. на создание и развитие агробиотехнопарков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ запускает программу господдержки создания и развития агробиотехнопарков. Объем грантов в этом году составит свыше 1,5 млрд рублей.

"Правительство утвердило предоставление грантов на создание и развитие агропромышленных технопарков. Они будут специализироваться на исследовательской и инновационной деятельности в области биотехнологий, селекции животных и сельскохозяйственных культур, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений, на исследовании других, крайне востребованных направлений", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Господдержка будет выделяться на проектирование и модернизацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры парка, комплексное оснащение оборудованием для производства продуктов биотехнологий, научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий.

Как подчеркнул Мишустин, на этих площадках можно будет не только вести научные проекты, но и сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты и перерабатывать сельхозпродукцию. "В одном пространстве вместе разместятся лабораторные комплексы, опытно-промышленные цеха и другие объекты", - сказал он.

Результаты научно-технической и инновационной деятельности будут внедрены в процесс производства сельхозпродукции.

"Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и поможет обеспечить отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей, что в свою очередь гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок", - подчеркнул Мишустин.

Правительство РФ
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