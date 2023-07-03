Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

"Илим" в сентябре введет целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Группа "Илим" сообщила, что в сентябре 2023 года готовится ввести в эксплуатацию целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) в Усть-Илимске Иркутской области.

"Объем инвестиций в строительство составил 93 млрд рублей. Комбинат уже производит первые пробные партии продукции, а официальный пуск намечен на сентябрь этого года", - заявил через пресс-службу старший вице-президент по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу группы Алексей Черняев.

После выхода ЦКК на проектную мощность 600 тысяч тонн крафтлайнера в год, общий годовой объем производства "Илима" достигнет 4,3 млн тонн. Предполагается, что таким образом группа станет одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире, также закрепит позиции на китайском рынке чистоцеллюлозных гофроматериалов с долей порядка 50-60%.

"Крафтлайнер (...) - это премиальный продукт (...). Ключевыми рынками сбыта будут Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, куда мы будем осуществлять поставки морем и по маршрутам "Шелкового пути". Часть нашей новой продукции мы будем поставлять и на внутренний рынок, тем более что ее очень ждут отечественные производители гофроупаковки", - отметил Черняев.

Крафтлайнер - картон, который на 80% состоит из целлюлозы, на 20% - из смеси первичных волокон.

Ранее предполагалось, что строительство комбината завершится в 2022 году. Затем озвучивался срок ввода - I полугодие 2023 года.

Комбинат в Усть-Илимске начали строить в 2018 году. В состав комбината входят деревоперерабатывающее производство, выпарная станция, цех каустизации и регенерации извести. Проектом также предусмотрено строительство известерегенерационной печи, картоноделательной машины, запуск линий хвойной и лиственной варки, установки содорегенерационного котла и корьевых котлов, строительство склада.

"Илим"- одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск, Иркутск и Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. Центральный офис компании находится в Петербурге.

Илим Усть-Илимск Иркутская область Алексей Черняев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro

Акционеры "Детского мира" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Цена газа в Европе выросла до $413/тыс. кубометров

Цена газа в Европе выросла до $413/тыс. кубометров

Russ Outdoor закрыл сделку по приобретению digital-оператора рекламы Gallery

Russ Outdoor закрыл сделку по приобретению digital-оператора рекламы Gallery

Капитализация Apple превысила $3 трлн

Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно

Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });