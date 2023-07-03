"Илим" в сентябре введет целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Группа "Илим" сообщила, что в сентябре 2023 года готовится ввести в эксплуатацию целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) в Усть-Илимске Иркутской области.

"Объем инвестиций в строительство составил 93 млрд рублей. Комбинат уже производит первые пробные партии продукции, а официальный пуск намечен на сентябрь этого года", - заявил через пресс-службу старший вице-президент по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу группы Алексей Черняев.

После выхода ЦКК на проектную мощность 600 тысяч тонн крафтлайнера в год, общий годовой объем производства "Илима" достигнет 4,3 млн тонн. Предполагается, что таким образом группа станет одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире, также закрепит позиции на китайском рынке чистоцеллюлозных гофроматериалов с долей порядка 50-60%.

"Крафтлайнер (...) - это премиальный продукт (...). Ключевыми рынками сбыта будут Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, куда мы будем осуществлять поставки морем и по маршрутам "Шелкового пути". Часть нашей новой продукции мы будем поставлять и на внутренний рынок, тем более что ее очень ждут отечественные производители гофроупаковки", - отметил Черняев.

Крафтлайнер - картон, который на 80% состоит из целлюлозы, на 20% - из смеси первичных волокон.

Ранее предполагалось, что строительство комбината завершится в 2022 году. Затем озвучивался срок ввода - I полугодие 2023 года.

Комбинат в Усть-Илимске начали строить в 2018 году. В состав комбината входят деревоперерабатывающее производство, выпарная станция, цех каустизации и регенерации извести. Проектом также предусмотрено строительство известерегенерационной печи, картоноделательной машины, запуск линий хвойной и лиственной варки, установки содорегенерационного котла и корьевых котлов, строительство склада.

"Илим"- одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск, Иркутск и Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. Центральный офис компании находится в Петербурге.