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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

LSE приостановила торги акциями Enwell Energy из "Смарт-холдинга"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Торги акциями британской нефтегазовой компании с активами на Украине Enwell Energy plc (ранее - Regal Petroleum) из украинского "Смарт-холдинга" на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) временно приостановлены до публикации аудированной годовой отчетности.

Как говорится в сообщении биржи, это решение вступило в силу с утра 3 июля.

В начале декабря 2022 года против основателя "Смарт-холдинга" Вадима Новинского были введены персональные украинские санкции (полная блокировка активов, запрет на осуществление торговых операций, лишение всех государственных наград и знаков отличия, запрет на выведение капитала за пределы Украины). В середине января 2023 года холдинг объявил, что Новинский в ноябре предыдущего года, до введения санкций, успел передать активы в Smart Trust и Step Trust.

Служба безопасности Украины 10 апреля 2023 года провела обыск в офисе Enwell Energy в связи с досудебным расследованием по уголовному делу об обстоятельствах реорганизации группы Smart Holding.

Впоследствии Министерство юстиции Украины восстановило Новинского как бенефициара в реестрах нефтегазовых компаний "Смарт-холдинга", хотя собственники трастов назвали эти действия незаконными.

В начале мая Госгеонедр остановила действие ряда лицензий Enwell Energy в связи с введенными санкциями.

С момента введения санкций акции Enwell Energy подешевели примерно вдвое - до 12,45 пенса. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в 40 млн британских фунтов стерлингов.

Нефтегазовый сегмент холдинга "Смарт" представлен публичной британской компанией Enwell Energy, представительством ООО "Регал Петрлеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед", а также украинским ООО "Укргазвыдобуток".

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