Рубль с началом месяца и квартала немного растет в рамках коррекции после падения

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар, евро и юань слегка дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, рубль немного повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения в конце прошлой недели.

Курс доллара составил 89,51 руб. в 15:00, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,58 руб., подешевев на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,21 копейки - до 93,14 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,3 копейки - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается в ходе дневных торгов в основных валютных парах, корректируясь после сильного падения, наблюдавшегося в последние сессии июня. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика цен на нефть, усиление аппетита к риску среди глобальных инвесторов, а также календарный фактор - начало нового месяца и квартала.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($84,09) в 1,6 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В июне наблюдалось почти аналогичное падение цены - в 1,58 раза, до $55,28 за баррель ($87,25 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в июне составляла около $74,71 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 26,01%. За период с 15 мая по 14 июня он равнялся примерно 27,7%, и значит, за оставшиеся две недели июня произошло снижение спреда.

"Доллар в пятницу продемонстрировал резкий рост (+2,3%), аналогичный концу 2022 года, при этом торговая активность оставалась повышенной второй день подряд. В заключительный день недели, по нашим оценкам, активизировался спекулятивный капитал на фоне "пробития" важных уровней сопротивления, что косвенно подтверждается ростом объемов во фьючерсах, а также снижением средней сделки на бирже. В понедельник доллар слабеет - валюта ощутимо переоценена как с фундаментальной, так и конъюнктурной точки зрения. Мы полагаем, что в условиях сокращенного рабочего дня сегодня и выходного дня завтра в США из-за Дня независимости давление на позиции американской валюты может сохраниться, преимущественно движимое активными операциями спекулянтов. Считаем актуальным диапазоном 86-88 руб.", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

"Говорить о том, что падение рубля завершилось, рано. Складывается впечатление, что снижение российского экспорта в совокупности с восстановлением импорта по-прежнему будет создавать дефицит валюты на Московской бирже. Есть еще и такой закрытый фактор, как вывод капитала нерезидентами по согласованию с российскими властями. Представители Банка России в своих комментариях однозначно дали понять, что они не будут активно вмешиваться в ход торгов, чтобы сбить девальвационную волну. Так что пока ситуация остается неопределенной. Многое будет зависеть от того, какой объем валюты выставят сегодня на торги экспортеры", - подчеркивает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На фоне молчания финансовых властей рубль чуть укрепляется с утра. Но это укрепление пока не выглядит переломным. У нефтяных компаний идет затоваривание индийской рупией за поставляемую нефть, и это говорит, что переход не на все национальные валюты в торговле хорош", - отмечают аналитики Севергазбанка.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в понедельник на ожиданиях снижения добычи в Саудовской Аравии и уменьшения поставок топлива из России.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подорожали на 1,06% - до $76,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,2% - до $71,49 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с), еще и на август, написало государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков", - подчеркнул источник.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не уточнил, от показателя какого месяца планируется снижение, а также до какого уровня. В аппарате вице-премьера пояснили, Россия дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с с августа.

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