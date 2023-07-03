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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

"ФосАгро" выплатит промежуточные дивиденды в 264 руб. на акцию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании 30 июня одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 264 руб. на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% свободного денежного потока (FCF) и около 100% скорректированной чистой прибыли "ФосАгро" за I квартал.

Реестр для получения дивидендов закроется 11 июля.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец I квартала этот показатель составил 0,62х. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

Аналитики ИБ "Синара" ранее отмечали, что ожидают плавного снижения финансовых результатов "ФосАгро" во II-IV кварталах 2023 года из-за коррекции в ценах на фосфорные и азотные удобрения, что может привести и к сокращению дивидендных выплат.

По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.

В прошлом году компания платила дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 руб. на акцию в декабре и 780 руб. на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд руб.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
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