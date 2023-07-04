"Востокнефтезаводмонтаж" вновь отказался от дивидендов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "АК "Востокнефтезаводмонтаж" (ВНЗМ, Башкирия) на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2022 году, сообщает компания.

"Дивиденды по итогам работы общества за 2022 год не начислять, часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на покрытие убытка по итогам 2022 года", - говорится в сообщении.

В 2022 году компания получила 1,6 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что в 1,5 раза меньше убытка 2021 года. За 2017-2020 годы завод дивиденды не начислял, прибыль оставалась нераспределенной.

АО было зарегистрировано в мае 2002 года. Деятельность предприятия с момента регистрации и до 2021 года была прибыльной. Минимальный размер чистой прибыли был отражен по итогам работы за 2004 год - 4,44 млн рублей.

Уставный капитал компании составляет 1 772 259 рублей, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль. Согласно отчету за 2022 год, основные владельцы ВНЗМ - уфимские ООО "Трест" (23,66%), "Управление-5" (18,98%), "М-Сервис" (18,23%), "Управление-15" (15,2%). "Золотая акция" принадлежит Минземимущества Башкирии.

АК "ВНЗМ" - крупная региональная строительно-монтажная подрядная компания, которая строит объекты нефтегазового комплекса. Она работает на всей территории России, в том числе в условиях Крайнего Севера, а также в странах Таможенного союза. Среди заказчиков ВНЗМ - крупные компании нефтегазовой отрасли, включая "Татнефть", "НОВАТЭК", "Газпром", "Роснефть", "НортГаз", "Башнефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз".

В состав ВНЗМ входят 8 монтажных предприятий с цехами по изготовлению трубных заготовок, завод по антикоррозионной защите, предприятие по теплоизоляционным и электромонтажным работам, проектно-технологический институт, два завода по изготовлению металлоконструкций и резервуаров (полистовым и рулонным способами) суммарной мощностью до 2 тыс. тонн продукции в месяц, управление механизации.