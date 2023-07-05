Вылов лососей в России к 5 июля увеличился на 42% относительно 2021 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 5 июля выловили более 11 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 42% больше, чем на аналогичную дату 2021 года, сообщает Росрыболовство.

Выловы лососей традиционно сравниваются между нечетными и между четными годами в связи с особенностями жизненного цикла горбуши - основного промыслового объекта.

Лососевая путина началась 1 июня. В настоящее время в ней участвуют все дальневосточные регионы. Традиционно основной вклад в вылов (83%) вносят камчатские рыбаки: добыто 9 тыс. тонн, что на 37% больше, чем двумя годами ранее. В Сахалинской области выловлено 1,3 тыс. тонн (на 27,5% больше), около 64% пока приходится на нерку.

В Приморском крае добыто 245 тонн (почти в 10 раз больше), в Хабаровском крае - 116 тонн (в 3,3 раза больше), в Магаданской области - 210 тонн (в 16,6 раза больше), на Чукотке - 51,2 тонны (в 5,4 раза больше).

"Активная фаза путины еще впереди: объемы вылова будут расти по мере увеличения интенсивности хода тихоокеанских лососей на нерест", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, рекомендованный учеными вылов лососей в этом году составляет 512 тыс. тонн.

В 2022 году в РФ было выловлено 272 тыс. тонн лососей против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году. Рекордным был 2018 год, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн.

К роду тихоокеанских лососей относятся такие виды рыб, как горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и другие.