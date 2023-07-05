IPO румынской Hidroelectrica на $1,8 млрд стало крупнейшим в Европе с начала года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Фонд Fondul Proprietatea, находящийся под управлением Franklin Templeton, привлек 8,1 млрд румынских леев ($1,8 млрд), разместив в ходе IPO 17,3% акций крупнейшего в Румынии производителя электроэнергии Hidroelectrica SA.

IPO Hidroelectrica стало самым крупным в Европе с начала 2023 года и рекордным для Румынии.

Fondul продал порядка 78 млн акций Hidroelectrica по цене 104 лея за бумагу, говорится в его сообщении.

Торги акциями Hidroelectrica в Бухаресте начнутся 12 июля. В течение 30 дней после этого фонду необходимо принять решение, будет ли он выставлять на продажу дополнительные акции компании. В общей сложности Fondul владел около 20% Hidroelectrica до момента IPO.

Выход на открытый рынок открывает румынской компании новые возможности в плане привлечения финансирования для ее амбициозных инициатив в сфере возобновляемой энергетики.

До момента размещения акций Hidroelectrica крупнейшим в Европе в 2023 году было IPO итальянского оператора казино Lottomatica Group SpA объемом $663 млн.