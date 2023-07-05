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Mars покупает производителя готовых блюд Kevin's Natural Foods

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американская Mars Inc. подписала соглашение о покупке производителя готовых блюд и соусов Kevin's Natural Food, говорится в пресс-релизе Mars.

Основанная в 2019 году Kevin's будет функционировать как отдельный бизнес внутри продовольственного сегмента Mars.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Ее закрытие ожидается в третьем квартале.

Транзакция предполагает выход из капитала Kevin's ее миноритарных партнеров - инвесткомпаний TowerBrook Capital Partners и NewRoad Capital Partners.

Продукция Kevin's доступна более чем в 17 тыс. розничных точках (от продуктовых магазинов до супермаркетов) в США, Великобритании, Канаде и Мексике, а также онлайн. Штат компании насчитывает около 180 человек.

Mars Kevin's Natural Foods США
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