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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

ЕК планирует обязать страны ЕС сократить пищевые отходы на 30% к 2030 году

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила об утверждении пакета мер по устойчивому использованию основных природных ресурсов, включая продовольственные системы и сельское хозяйство, в том числе сокращение пищевых и текстильных отходов.

"Выбрасывать еду в таких масштабах, в то время как более 30 млн европейцев не могут позволить себе нормально питаться каждый день, а голод снова усиливается во всем мире, просто неприемлемо", - заявил на пресс-конференции, представляя пакет, исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

В частности, ЕК намерена предписать государствам-членам ЕС сократить количество пищевых отходов на 10% в сфере переработки и производства и на 30% – в розничной торговле, ресторанах, сфере общественного питания и домашних хозяйствах к 2030 году по сравнению с 2020 годом. Об этом заявлено в законодательном предложении, представленном в среду в Брюсселе.

По данным европейского статистического управления Eurostat, ЕС произвел в 2020 году около 131 кг пищевых отходов на каждого жителя союза, что оценивается в 132 млрд евро потерь. Выбрасывается примерно десятая часть продовольственных продуктов в домашних хозяйствах, ресторанах и торговых точках.

Помимо эффективного использования природных ресурсов – экономии продуктов, воды, удобрений и энергии – речь также идет о дальнейшем сокращении выбросов парниковых газов в продовольственном и текстильном производствах. Ожидается, что это принесет "долгосрочные экономические, социальные, медицинские и экологические выгоды для всех".

Среди подготовленных Еврокомиссией мер, которые предстоит обсуждать в Совете ЕС и Европарламенте, – закон о мониторинге почв, нацеленный на их оздоровление к 2050 году. Предусматривается также устойчивое управление почвами и разрешение ситуаций "неприемлемого риска для здоровья и окружающей среды из-за загрязнения почв".

Кроме того, выдвинутые ЕК предложения призваны "стимулировать инновации и устойчивость, позволяя безопасно использовать технический прогресс в новых геномных методах, выращивать устойчивые к изменению климата культуры, сокращать использование химических пестицидов, а также обеспечивать высококачественные и разнообразные семена и репродуктивный материал для растений и лесов".

ЕК Еврокомиссия
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