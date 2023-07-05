Российский долговой рынок устоял перед июньскими событиями

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Быстрая стабилизация внутриполитической обстановки после событий конца июня 2023 года позволила минимизировать негативное влияние на облигационный рынок с точки зрения как доходностей облигаций, так и планов эмитентов по их выпуску, следует из исследования АКРА "От мобилизации до мятежа: российский долговой рынок устоял перед новыми рисками".

АКРА в целях анализа ситуации на облигационном рынке использовало G-спред, который рассчитывается как разность между доходностью облигации и доходностью для точки на кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам с аналогичной дюрацией. G-спред показывает премию за кредитный риск отдельного выпуска, а расширение или сужение спреда говорит о переоценке инвесторами кредитного риска облигаций относительно государственных обязательств. В своем исследовании агентство проанализировало значения спредов за два периода - сентябрь 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, и период с апреля по июнь 2023 года, в конце которого наблюдалось обострение внутриполитической ситуации.

В результате, по данным агентства, индексы доходностей облигаций с высоким кредитным качеством (рейтинг в диапазоне от A до AAA включительно), облигаций "среднего" рынка (рейтинг от BB+ до A+ включительно) и высокодоходных облигаций после пиковых значений G-спредов, зафиксированных в сентябре 2022-го, с начала года стабилизировались на достигнутых уровнях. "В течение последних трех месяцев риск-премии по облигациям наиболее качественных эмитентов составляли в среднем 188,6 б. п. (-57 б. п. к показателю за сентябрь прошлого года), G-спред облигаций "среднего" рынка был на уровне 313 б. п. (-311 б. п. относительно сентября 2022-го), а средние риск-премии высокодоходных облигаций составляли 484 б. п. (-370 б. п. к среднему показателю за сентябрь 2022 года)", - говорится в исследовании.

По наблюдению агентства, обострение внутриполитической ситуации в конце июня текущего года не привело к существенной переоценке доходностей: 23 и 26 июня средний G-спред по облигациям с высокими кредитными рейтингами составил 153 б. п., по "среднему" рынку облигаций - 256 б. п., а по высокодоходным бондам - 393 б. п. (что ниже средних значений этих индексов за июнь на 11, 16 и 35 б. п. соответственно). Как полагает АКРА, подобная динамика была обусловлена быстрой стабилизацией внутриполитической ситуации, осложнившейся в выходные дни.

По данным экспертов агентства, каждая ступень повышения кредитного рейтинга в апреле - июне 2023 года приводила к снижению риск-премии в среднем на 40 б. п. - сокращение вдвое в сравнении с показателем сентября 2022 года.

Кроме того, как замечает АКРА, во всех рейтинговых категориях G-спреды по облигациям с дюрацией до полутора лет сократились в два раза в сравнении с сентябрем прошлого года, с дюрацией от полутора до трех лет - в 1,2-1,5 раза. По бумагам с дюрацией от трех до пяти лет существенной переоценки не произошло, за исключением высокодоходных облигаций рейтинговых категорий "ВВ-В", добавляет агентство. Вместе с тем, даже значения риск-премий высокодоходного сектора оказались в три раза меньше значений конца сентября прошлого года.

Также агентство отмечает, что в выборке облигаций более низкой рейтинговой категории ("ВВВ") с ростом дюрации растут и G-спреды, в то время как значения G-спредов по облигациям с высоким кредитным рейтингом (категории "ААА-АА") по мере роста дюрации, напротив, уменьшаются. Такая динамика объясняется тем, что инвесторов, вероятно, больше привлекают длинные выпуски, которые позволяют им получить более высокую доходность за счет текущего наклона кривой ОФЗ, считают аналитики АКРА.

В целом, по данным агентства, на конец июня 2023 года объем размещения новых рыночных корпоративных облигаций составил 610 млрд рублей (в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года), а количество новых выпусков увеличилось до 131. Учитывая усиление инфляционного давления и возможное, по мнению АКРА, повышение ключевой ставки, в ближайшие несколько месяцев агентство не ожидает значительного роста активности на российском долговом рынке по количеству размещений и их объемам (без учета замещающих облигаций).