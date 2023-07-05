Цены на бензин в РФ с 27 июня по 3 июля замедлили рост до 0,28% с 0,43% неделей ранее

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 27 июня по 3 июля выросли относительно предыдущей недели на 0,28% после того, как росли на 0,43% с 20 по 26 июня и на 0,34% в предыдущие две недели, сообщил Росстат в среду.

По отношению к началу года цены на 3 июля выросли на 2,6% при общей инфляции за этот период 2,9%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 июля составляла 52,30 руб. (на 26 июня – 52,16 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 48,46 руб. (48,32 руб.), АИ-95 – 52,88 руб. (52,72 руб.), АИ-98 – 63,26 руб. (63,15 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 27 июня по 3 июля повысились на 0,1% после аналогичного роста с 20 по 26 июня и с 13 по 19 июня. С начала года дизель подешевел на 0,2%. Средняя цена ДТ в стране на 3 июля составила 58,38 руб. за литр (на 26 июня – 58,31 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 26 июня по 2 июля, по данным Росстата, выросло на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 884,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 2,6% – до 1 млн 768,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).