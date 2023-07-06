Новым гендиректором ЦМКБ "Алмаз" стал Константин Голубев
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Главный инженер Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Константин Голубев назначен новым генеральным директором предприятия, сообщили в пресс-службе ОСК.
Такое решение принял совет директоров ЦМКБ.
"С 1997 года Константин Голубев работает в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз", где прошёл трудовой путь от рядового работника до главного инженера ЦМКБ", - отметили в пресс-службе.
ЦМКБ "Алмаз" занимается проектированием скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.