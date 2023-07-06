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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Новым гендиректором ЦМКБ "Алмаз" стал Константин Голубев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Главный инженер Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Константин Голубев назначен новым генеральным директором предприятия, сообщили в пресс-службе ОСК.

Такое решение принял совет директоров ЦМКБ.

"С 1997 года Константин Голубев работает в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз", где прошёл трудовой путь от рядового работника до главного инженера ЦМКБ", - отметили в пресс-службе.

ЦМКБ "Алмаз" занимается проектированием скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.

Алмаз Константин Голубев ЦМКБ "Алмаз" ОСК
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