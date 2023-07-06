Греф назвал всплеск спроса на наличные 24 июня локальным и краткосрочным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Всплеск спроса населения на наличность на фоне попытки военного мятежа 24 июня был локальным и краткосрочным, свидетельствуют данные Сбербанка.

"Что касается оттока средств (в позапрошлые выходные - ИФ) - был повышенный спрос на наличные в четырех регионах", - сказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

По его словам, скачок "был кратковременным и быстро закончился". "В целом если говорить про влияние на страну - он был мизерным", - сказал Греф.