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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Греф назвал всплеск спроса на наличные 24 июня локальным и краткосрочным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Всплеск спроса населения на наличность на фоне попытки военного мятежа 24 июня был локальным и краткосрочным, свидетельствуют данные Сбербанка.

"Что касается оттока средств (в позапрошлые выходные - ИФ) - был повышенный спрос на наличные в четырех регионах", - сказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

По его словам, скачок "был кратковременным и быстро закончился". "В целом если говорить про влияние на страну - он был мизерным", - сказал Греф.

Сбербанк Герман Греф
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