Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента - инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.

Приложения являются крупнейшим сегментом рынка - на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (21,2%), и третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17%.

На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг - Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%, а их выручка за минувший год выросла на 27,3%, то есть опережающими темпами.

Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд