Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в 2022 году вырос на 22,9% и достиг $545,8 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.
Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента - инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.
Приложения являются крупнейшим сегментом рынка - на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (21,2%), и третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17%.
На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг - Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%, а их выручка за минувший год выросла на 27,3%, то есть опережающими темпами.
Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд
|Сегмент
|Выручка в 2022г
|Доля рынка 2022г
|Выручка в 2021г
|Доля рынка 2021г
|Годовой рост
|IaaS
|$115,5
|21,2%
|$91,5
|20,6%
|26,2%
|PaaS
|$92,6
|17,0%
|$70,1
|15,8%
|32,1%
|SaaS (приложения)
|$246,3
|45,1%
|$208,1
|46,8%
|18,4%
|SaaS (ПО)
|$91,4
|16,7%
|$74,6
|16,8%
|22,6%
|Итого
|$545,8
|100%
|$444,2
|100%
|22,9%