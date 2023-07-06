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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в 2022 году вырос на 22,9% и достиг $545,8 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.

Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента - инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.

Приложения являются крупнейшим сегментом рынка - на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (21,2%), и третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17%.

На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг - Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%, а их выручка за минувший год выросла на 27,3%, то есть опережающими темпами.

Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд

Сегмент Выручка в 2022г Доля рынка 2022г Выручка в 2021г Доля рынка 2021г Годовой рост
IaaS $115,5 21,2% $91,5 20,6% 26,2%
PaaS $92,6 17,0% $70,1 15,8% 32,1%
SaaS (приложения) $246,3 45,1% $208,1 46,8% 18,4%
SaaS (ПО) $91,4 16,7% $74,6 16,8% 22,6%
Итого $545,8 100% $444,2 100% 22,9%

Google Amazon Web Services Microsoft Corp IDC Oracle Salesforce
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