Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Сбербанк закрыл сделку по продаже австрийского подразделения с прибылью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк получил прибыль после продажи своего австрийского подразделения. Об этом сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Мы очень довольны результатом продажи Sberbank Europe AG, это однозначно прибыль и вы увидите эту прибыль уже в финансовых результатах за июнь месяц, которые мы раскроем в ближайшее время. Мы получили разрешение всех регуляторов, также как и покупатель, сделка была осуществлена в полном соответствии с законодательствами всех стран, где она происходила", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

Как сообщалось, в середине июня Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения. 100% Sber Vermogensverwaultungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом. Сумму сделки Сбербанк не раскрыл.

Сбербанк Sberbank Europe AG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Meta запустила сервис микроблогов Threads раньше намеченного срока. Обзор

Meta запустила сервис микроблогов Threads раньше намеченного срока. Обзор

Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

На старте торгов индекс МоБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,8%

Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива

Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });