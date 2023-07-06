Сбербанк закрыл сделку по продаже австрийского подразделения с прибылью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк получил прибыль после продажи своего австрийского подразделения. Об этом сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Мы очень довольны результатом продажи Sberbank Europe AG, это однозначно прибыль и вы увидите эту прибыль уже в финансовых результатах за июнь месяц, которые мы раскроем в ближайшее время. Мы получили разрешение всех регуляторов, также как и покупатель, сделка была осуществлена в полном соответствии с законодательствами всех стран, где она происходила", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

Как сообщалось, в середине июня Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения. 100% Sber Vermogensverwaultungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом. Сумму сделки Сбербанк не раскрыл.