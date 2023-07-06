Red Wings завершает сделку по покупке грузовой авиакомпании

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings завершает сделку по приобретению грузовой авиакомпании. Об этом сообщил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы заканчиваем сделку по покупке одной из грузовых авиакомпаний, которые существовали на рынке. Эта компания очень крупная, сделку эту мы завершим в июле-августе", - сказал он.

По словам Солодилина, применительно к работе Red Wings в грузовом сегменте речь не идет "о каких-то глобальных масштабных проектах, но это будет достаточно серьезная грузовая авиакомпания".

"Мы сегодня видим по отправке в том числе грузов на железнодорожном транспорте - не всегда груз приходит тогда, когда необходимо заказчику. И в этом виноваты не железные дороги, а просто время доставки товара. Есть товар, который необходимо оперативно доставлять. Вот здесь как раз грузовая авиация может помочь", - сказал Солодилин.

Гендиректор Red Wings отметил, что грузовой флот российских авиаперевозчиков состоял из иностранной авиатехники, но компания в будущем планирует опираться на отечественную.

"Мы уже обратились в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК), в компанию "Ильюшин Финанс" – по передаче нам грузового самолета Ил-96. Планируем Ил-96 уже поставить под сертификат грузовой авиакомпании. В дальнейшем планируем уже эксплуатацию Ту-204/214 в грузовой версии – мы работаем с производителем над тем, чтобы заняться конвертацией в том числе восстановленных самолетов", - добавил Солодилин.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базируется в аэропортах "Домодедово", "Жуковский", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и Махачкалы.