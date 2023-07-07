Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС, однако цены большинства рублевых цен blue chips снизились на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и укрепления рубля, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (нефть Brent поднялась в район $77 за баррель); индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов потеряли менее 0,1%, при этом выросли акции "Русала" и "НОВАТЭКа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2818,75 пункта (-0,03%), индекс РТС - 970,62 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 91,36 рубля (-0,94 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В пятницу на Мосбирже торгуются без дивидендов за 2022 год акции "ОГК-2" (-8,9%, до 0,6443 рубля; выплаты 0,0581 рубля на акцию), "Соллерса" (-4%, до 705 рублей; выплаты 45,39 рубля), "Газпром нефти" (-1,9%, до 511,85 рубля; выплаты 12,16 рубля), ПАО "Центральный телеграф" (-0,1%, до 15,1 рубля; выплаты 0,034 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), расписки OZON (+0,4%), бумаги Polymetal (+0,3%), "ММК" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает в пятницу бокового движения индекса МосБиржи.

"Фактор сильного ослабления рубля, который поддерживал акции экспортеров всю неделю, на данный момент ушел на второй план. Курс доллара по отношению к рублю утром снижается, курс ушел ниже 92 руб./$1. Не стоит забывать, что впереди выходные, поэтому инвесторы будут менее активны в покупках и, вероятно, будут стараться закрыть прибыльные позиции", - считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, "фактор пятницы" и дорожающий рубль будут мешать росту индекса МосБиржи.

В пятницу последний день с годовыми дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть". По недавним отсечкам крупных эмитентов видно, что падение акций превышает размер выплат. Так, на пике отката акции "МТС" после очистки от дивидендов сходили вниз на 17,5% при дивидендной доходности бумаг в 10% годовых. В четверг более чем на размер выплат просели акции "Башнефти" и "Группы ЛСР".

"Интерес к дивидендам со стороны инвесторов затухает. Связано это с тем, что по многим бумагам следующих выплат нужно ждать год. Нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций. Так что дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ", - считает эксперт.

Нефть Brent в пятницу растет, сопротивлением выступает район $77,5-78 за баррель. Маловероятно, что сопротивление будет пробито, скорее во второй половине дня можно ждать отката нефти, что также окажет негативное влияние на российский рынок акций. От рубля в пятницу ожидается продолжение коррекционного укрепления, однако с осени прошлого года рубль торгуется в нисходящем тренде, отмечает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-1,1% на сильных данных по рынку труда, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 4,4%.

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $76,92 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне), августовская цена WTI - $72,16 за баррель (+0,5% и без изменений в четверг).

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.