Рынок акций США снизился в пятницу на статданных по рынку труда

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали данные о состоянии американского рынка труда в июне.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд.

Аналитики Bespoke Investment Group отметили, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест выросло на 306 тыс., а не на 339 тыс., как было объявлено ранее. Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего показатель за эти два месяца оказался на 110 тыс. ниже первоначально заявленного.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.

Акции Levi Strauss & Co. упали на 7,7%. Производитель джинсовой одежды сократил выручку во втором финансовом квартале и завершил его с чистым убытком, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка. Также Levi Strauss ухудшила годовые прогнозы.

Цена бумаг американского автопроизводителя Nikola Corp. выросла на 8,5% после сообщения о том, что компания перенесла собрание акционеров на 3 августа из-за того, что ей не удалось заручиться поддержкой плана по выпуску новых акций.

Котировки бумаг Costco Wholesale Corp. понизились на 2,3%. Ритейлер сообщил о росте выручки в июне, однако отчитался о сокращении сопоставимых продаж на 1,4%, включая спад на 2,5% в США.

Капитализация Cronos Group Inc. выросла на 6,9%. Канадская компания, занимающаяся выращиванием конопли для медицинских целей, подтвердила интерес со стороны нескольких потенциальных покупателей.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding в Нью-Йорке подорожали на 8% на сообщении, что китайские регуляторы завершили многолетнюю проверку дочерней компании Ant Group. Результатом проверки стал штраф в размере почти $1 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,55% и составил 33734,88 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Merck & Co., подешевевшие на 2,5%, а лидером роста - бумаги Caterpillar, повысившиеся в цене на 1,9%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,29% - до 4398,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,13% и составил 13660,72 пункта.