CEO британской BT Филип Янсен покинет компанию в течение года
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британской телекоммуникационной группы BT Group Филип Янсен уйдет в отставку в течение ближайших 12 месяцев, сообщила компания.
Совет директоров ВТ уже начал искать кандидата на пост CEO.
Янсен возглавил компанию в феврале 2019 года.
Капитализация BT Group выросла на 9,1% с начала года, до 12,1 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 2,6% за этот период.