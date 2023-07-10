Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

CEO британской BT Филип Янсен покинет компанию в течение года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британской телекоммуникационной группы BT Group Филип Янсен уйдет в отставку в течение ближайших 12 месяцев, сообщила компания.

Совет директоров ВТ уже начал искать кандидата на пост CEO.

Янсен возглавил компанию в феврале 2019 года.

Капитализация BT Group выросла на 9,1% с начала года, до 12,1 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 2,6% за этот период.

BT Group BT Филип Янсен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай неожиданно зафиксировал нулевую инфляцию в июне

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

На "Мосбирже" доллар подешевел на 1,05 рубля, евро подорожал на 35 копеек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });