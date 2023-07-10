Перевозки хлебных грузов по железной дороге в январе-июне выросли на 39%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в первом полугодии 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 38,7% и составили 18,5 млн тонн против 13,4 млн тонн, сообщается в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, международные перевозки выросли почти в два раза, до 12 743 тыс. тонн с 6 465,9 тыс. тонн годом ранее. В частности, объем перевозок на экспорт увеличился более чем в два раза, до 11, 889 млн тонн с 5,636 млн тонн год назад.

Перевозки импортных грузов снизились на 18,5%, до 158,5 тыс. тонн со 194,6 тыс. тонн в январе-июне прошлого года, транзит вырос на 9,4%, до 695,3 тыс. тонн с 635,5 тыс. тонн соответственно.

Внутренние перевозки сократились на 16%, до 5,79 млн тонн с 6,896 млн тонн в январе-июне прошлого года.

В 2022 году перевозки хлебных грузов по железной дороге снизились на 1,1% и составили 29 млн 279,6 тыс. тонн против 29 млн 614,9 тыс. тонн в 2021 году.