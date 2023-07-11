PNK Group вложит 30 млрд рублей во 2-й индустриальный парк в Ростовской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Девелопер PNK Group планирует вложить 30 млрд рублей в строительство индустриального парка в Ростовской области.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, ООО УК "А Класс Капитал" (доверительный управляющий комбинированным закрытым паевым инвестфондом "ПНК девелопмент") планирует вложить эти средства в строительство индустриального парка "ПНК-Ростов-на-Дону" на площади 70 га.

Парк будет примыкать к трассе М-4 "Дон" и расположится по соседству со строящимся индустриальным парком, который также принадлежит компании. В планах инвесторов соединить два объекта подвесным мостом над федеральной трассой.

"Во втором парке планируют разместить 14 объектов, а общая площадь зданий в "ПНК-Ростов-на-Дону" составит порядка 613 тысяч кв. метров", - добавил Сорокин.

Соглашение о строительстве первого парка стоимостью 10 млрд рублей было подписано между правительством Ростовской области и PNK Group в 2019 году на инвестфоруме в Сочи.

УК "А Класс Капитал" - один из крупнейших в России строителей складских комплексов "под ключ". По данным ЕГРЮЛ, Татьяна Семесь владеет 91% в УК "А Класс Капитал", Дмитрий Пилевин - 9%.

PNK Group - российский девелопер промышленных объектов, основан в 2004 году. В портфеле группы 44 индустриальных парка. Также девелопер имеет четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов зданий. Ежегодный объем строительства - более 1 млн кв. м индустриальной недвижимости.