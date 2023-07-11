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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

"Роснефть" начала опытно-промышленный этап разработки Байкаловского месторождения "Восток Ойла"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компания "РН-Ванкор" (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть" ) приступает к бурению на Байкаловском месторождении проекта "Восток Ойл".

"В настоящее время на кустовой площадке № 4 ведется монтаж новой буровой установки отечественного производства в арктическом исполнении", - сообщает "Роснефть".

Начальные извлекаемые запасы газа Байкаловского месторождения составляют 81 млрд куб. метров, нефти - почти 43 млн тонн. На месторождении продолжаются геологоразведочные работы - пробурены две поисково-оценочные и три разведочные скважины.

Первый этап опытно-промышленных работ предусматривает бурение шести эксплуатационных скважин, на которых будет проведено дополнительное изучение недр: отбор керна, расширенный комплекс геофизических и гидродинамических исследований, направленных на уточнение геологического строения Байкаловского месторождения. В результате выполнения данного комплекса работ планируется получить прирост запасов, уточнить программу бурения и прогноз добычи нефти и газа, отметили в компании.

"РН-Ванкор" - оператор по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в "Восток Ойл" - крупнейший инвестиционный проект "Роснефти". Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн малосернистой нефти. В "Восток Ойл" входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Потенциал добычи жидких углеводородов проекта может составить 115 млн тонн в год. Уже в 2024 году "Роснефть" планировала отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Восток Ойл Роснефть РН-Ванкор
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