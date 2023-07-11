Спрос на туры выходного дня в РФ вырос летом на 15-20%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спрос на экскурсионные туры выходного дня в России летом 2023 года вырос на 15-20% в сравнении с прошлым летним сезоном. Об этом сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные продаж туроператоров.

"Несмотря на то, что средняя стоимость туров выходного дня увеличилась на 20% в сравнении с прошлым годом, спрос на короткие поездки вырос. Основная причина – относительная дешевизна, так как туристы платят меньше за размещение в гостиницах на короткий срок. Существенно увеличилось количество однодневных экскурсий", - говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

Как отмечают эксперты, туристы все чаще разбивают отдых на несколько периодов, в один из которых путешествуют по внутренним направлениям.

"Для большинства россиян летом экскурсионная поездка – это, как правило, короткая поездка, и поэтому она должна быть бюджетной", - добавляет вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин"Сергей Ромашкин.

По мнению участников рынка, еще одним фактором роста спроса на короткие поездки является стремление путешествовать индивидуально. Этот тренд связан как с привычками, сформировавшимися в пандемию, так и желанием людей проводить больше времени с семьей.

В результате заметно вырос спрос на отели, предлагающие размещение с детьми, и апарт-отели. Кроме того, туристы все чаще выбирают для недлительных туров отели более высокой категории.

По данным туроператора "Интурист", около половины заявок на короткие туры приходится на групповые заезды и около 50% – на индивидуальные бронирования.

"В результате в общей структуре продаж туроператоров снижается доля более длительных классических экскурсионных программ и растет – коротких программ на уикенд", - добавили в АТОР.

По информации туркомпаний, наиболее популярные направления туров на выходные – Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца, Нижний Новгород. Растет также спрос на короткие поездки на 4-5 дней в дальние регионы – Камчатка, Байкал, Плато Путорана (Красноярский край), Владивосток.