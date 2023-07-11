Спрос на наличные вызвал отток из банков в июне 0,5 трлн руб., 20% из них пришлись на 23-25 июня

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спрос на наличные деньги в июне вырос и привел к оттоку ликвидности из банков в объеме 0,5 трлн руб., пятую часть этого показателя обеспечили дни неудачной попытки военного мятежа. Как говорится в комментарии ЦБ РФ, 23-25 июня люди сняли 0,1 трлн руб.

"Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками", - отмечает регулятор.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в июне снизился на 0,4 трлн руб., до 0,5 трлн руб.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года ЦБ сохраняет в диапазоне от 2,5 трлн руб. до 3,1 трлн руб.