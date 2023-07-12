Запасы в европейских ПХГ превысили 80%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Средний уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе достиг 80%. Кампания по заполнению ПХГ в ЕС в преддверии зимнего сезона идет довольно спокойными темпами благодаря кардинальному сокращению потребления в промышленности. Нет сомнений, что Европе легко удастся заполнить подземки до целевого уровня в 90% к началу сезона отбора, да и превзойти его.

Однако нынешний уровень является далеко не уникальным. В 2020 году на ту же дату запасы были намного выше (82,53%). Кроме того, за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe для трех лет уже был зафиксирован показатель выше 75% (2019 год – 76,03%, 2014 год – 75,02% и 2011 год – 78,07%).

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Во вторник показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 12 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе во вторник немного подросла – ветряки обеспечили 10,5% потребностей региона в электроэнергии (после провала ниже 7% днем ранее), сообщает ассоциация WindEurope. С начала месяца средний показатель был около 14%, на пике – 23%. Рост выработки ВИЭ оказал давление на цену газа.

Спотовая цена газа в Европе во вторник потеряла 4%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $326 за тысячу кубометров.

Ширится разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $429; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $370.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 80,1% – это на 15 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 10 июля (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,22 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

В "Газпроме", однако, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работали со средней производительностью 63%, с начала июля средняя загрузка составляет лишь 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2 млрд куб. м - это немного больше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране составляет 60%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.